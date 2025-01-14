تعليم الفيوم: مصابو حادث يوسف الصديق طلاب جامعيون

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الطلاب المصابين بحادث يوسف الصديق طلاب بجامعة الفيوم، ومن هم دون السن الجامعي يتبعون المعاهد الأزهرية، وليس من بينهم أي مصاب بمراحل التعليم التابعة لإدارة يوسف الصديق أي مصاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد خلف قبيصي، أن الامتحانات بمدارس يوسف الصديق تسير في هدوء تام، وتم التشديد على رؤساء اللجان بتوفير جو من الراحة والطمأنينة للطلاب، واتخاذ كل طرق الحيطة والحذر لمنع الغش.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق يفيد بانقلاب سيارة أجري محمله بالركاب، بطريق بحيرة قارون السياحي بعد مدخل قرية تونس، ووجود مصابين، وانتقلت قوة من المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع طالبة وإصابة 12آخرين منهم 9 طلاب كانوا في طريقهم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الاول، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين وفاة طالبة تم إيداعها ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ذاته تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وقرر انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل بحالة السيارة، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة، وتحديد مسئولية السائق عن الحداث، وتولي التحقيق.

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