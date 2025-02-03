وكيل تعليم الفيوم يحذر مديري المدارس من التعامل مع وسائل الاعلام

حذر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالد قبيصي، مديري المدارس بجميع المراحل التعليمية (فني- عام ) من التعامل مع وسائل الإعلام، (صحافة - تليفزيون)، إلا بعد موافقة كتابية من مدير الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وتوعد من يخالف ذلك بالعقاب الصارم، جاء ذلك أثناء لقاء وكيل الوزارة مع مديري المدارس بإدارتي شرق وغرب الفيوم، استعدادا للعام الدراسي الجديد.

مراجعة تعليمات الأمن والسلامة المهنية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي مديري المدارس بمراجعة تعليمات الأمن والسلامة، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وتفعيل مبادرة قرأت لك مع بداية الدراسة، وتفعيل الأنشطة والمسابقات الرياضية والفنية والعلمية، لخلق بيئة جيدة وجاذبة ومناسبة للطلاب أثناء الفصل الدراسي الثاني.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي أن يلتزم مدير المدرسة بإستكمال دفتر التكليفات لجميع العاملين بالمدرسة، ومتابعة الإشراف اليومى للمدرسة، والتأكد من وجود قوائم الفصول، وتسليم إقرار سد العجز فى جميع المواد الدراسية، وفى حالة وجود عجز فى أى تخصص يتم إبلاغ موجه المادة والإدارة التعليمية، وإلتزام أعضاء هيئة التدريس بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق التعليمات الواردة، والتواصل مع رؤساء المدن والأحياء للمساعدة فى تشجير المدرسة وتقليم الأشجار الموجودة وإزالة المخلفات التى توجد أمام المدرسة (تجمعات القمامة- الباعة الجائلين- المجارى المائية الراكدة).

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