الخميس 09 يناير 2025
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اجتماع موسع لـ تعليم الفيوم لبحث استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

الاستعدادات الامتحانات
الاستعدادات الامتحانات في الفيوم، فيتو

 عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعًا لمتابعة   استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل، بهدف الحفاظ على انضباط أعمال الامتحانات، ومتابعة لجان سير الامتحانات بالمدارس، حضر الاجتماع ريحاب عريق وكيل المديرية.

 

تعليمات سير امتحانات صفوف النقل بجميع المراحل

 وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن الاجتماع يستهدف التأكيد على تعليمات الوزارة الخاصة بأعمال الامتحانات، ومنع الغش بكافة صوره في جميع المراحل التعليمية، وتركزت التعليمات في الآتي:

1- التزام جميع اللجان بتعليمات الامتحانات لضمان العدالة والنزاهة طوال فترة الامتحانات

2- تطبيق الإجراءات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

3- التواصل المستمر بين مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان سير الامتحانات، لمتابعة أي مشكلة أو خلل، وإيجاد حلول فورية للمشكلات، ورصد أي مخالفات وإعداد تقارير يومية عن سير الامتحانات في كل مدرسة.

4- تطبيق إجراءات مكافحة الغش بكافة أشكالها، في كل المراحل.

5- توفير بيئة  هادئة وآمنة للطلاب داخل اللجان، مع الاهتمام بنظافة الفصول والتهوية الجيدة، لضمان راحة الطلاب.

6- متابعة دقة وشفافية عملية تصحيح الأوراق في الكنترولات.

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يذكر أن امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني بدأت اليوم الخميس بالنوعيات المختلفة " تجاري – زراعي – صناعي – مزدوج بجميع نوعياته "، وكانت امتحانات المواد العملية قد بدأت الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضي واستمرت حتى يوم الاثنين الماضي.

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