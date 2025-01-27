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وكيل تعليم الفيوم يتابع أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

متابعة أعمال الكنترول،
متابعة أعمال الكنترول، فيتو

 عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعًا مع موجهي عموم المديرية، بحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، والدكتورة كريمة أبوالمجد رئيس لجنة الإشراف على تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية، وعرض موجهو عموم المديرية  نسب تصحيح العينة العشوائية على مدير المديرية.

 

مراعاة مصلحة الطلاب أولا

 وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه شدد على الدقة في تصحيح الأوراق، مع مراعاة مصلحة الطلاب وضمان حصول كل طالب على حقة، جاء ذلك أثناء متابعة أعمال لجنة النظام والمراقبة ولجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية.

وحرص وكيل الوزارة على متابعة سير العمل عن كثب وضمان أن تكون عملية التصحيح خالية من أي أخطاء أو تسرع، من أجل ضمان حقوق الطلاب في الحصول على التقييم العادل.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

 ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إلى أنه سيتم إعلان النتيجة علي موقع المديرية فور اعتمادها من محافظ الفيوم، وتخطر كل مدرسة من المدارس بنسخة من النتيجة الخطية مصحوبة بأسطوانة مدمجة لتسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتيجة التفصيلية لأبنائهم.

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يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، قد اشتكوا من صعوبة امتحان مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية، وطول الامتحان عن الوقت المخصص، ومن المتوقع أن يعاد توزيع درجات الامتحانين بعد الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية.

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