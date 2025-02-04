زغلول صيام يكتب: قانون كرة القدم المصري في الثلاجة بدليل واقعة عضوي مجلس الإسماعيلي.. وهتافات جماهير الأهلي والزمالك

رغم أنه تحول إلى واحد من أقل الدوريات على مستوى العرب وأفريقيا بالنظام الجديد الذى اخترعته رابطة الأندية من خلال دورى من دور واحد ثم دورى آخر بين التسعة الأوائل على درع الدورى والتسعة الآخرين لتحديد فريقين هابطين وهو نظام عقيم، إلا أنه لم يخلُ من حوادث وخروج عن النص لم يعد يجدى معها لائحة الأستاذ طه شلبي.

يعنى إيه عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى ينزل الملعب ويعتدى على حكم لقاء فريقه أمام طلائع الجيش ورئيس النادى هو الآخر يهاجم الحكم ثم نسمع بعد ذلك عن إحالة الأمر للجنة الانضباط ؟!

نعم... أحاله للانضباط! كيف وهذا الأمر لا يحدث فى دورة رمضانية ينظمها مجموعة شباب فى الشارع فما بالك بأقدم مسابقة دورى عام فى منطقة الشرق الأوسط.

كان ولابد وحتما أن يهب اتحاد الكره عن بكرة أبيه ورابطة الأندية التى جاءت بسياسة الأمر الواقع والجميع ينتفض لأن الحدث جلل.. أنت عارف يعنى إيه حكم يتم الاعتداء عليه داخل الملعب؟! كان ولا بد أن يتم إصدار قرار فورى بمنع كل من تورط فى الواقعة من دخول أى ملعب كرة قدم فى مصر لحين الفصل فى الأمر من قبل لجنة الانضباط.

كان ولابد أن يكون هناك اجتماع استثنائى لهذة اللجنة لوضع النقاط فوق الحروف وعدم الانتظار حتى تهدأ الأمور ويكون الناس نسيت!

ونفس الأمر بالنسبة لخروج الجماهير عن النص فى المباريات خاصة من جمهورى الأهلى والزمالك؛ لأن الجميع أدرك نهاية الأمر وعرف أن الموضوع سينتهى بغرامة مالية وحرمان أعداد من الجماهير من دخول الملعب مباراة أو مباراتين.

ألم يكفِ الخيبة التى نحن فيها من دورى جعلوه هزيلا ومريضا، لا بل نزيده ضعفا ليختلط الحابل بالنابل دون عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الخروج عن النص.

كان زمان اتحاد الكره يحيل أمر مجالس إدارات الأندية إلى وزارة الشباب والرياضة وإنما الآن هناك قدرة على عقاب أى مسئول ومنعه من دخول ملاعب كرة القدم حتى تستقيم الأمور.

الردع ثم الردع واجب من المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم قبل استقدام خبراء فى التحكيم وخبراء فنيين لتطوير كرة القدم المصرية لأن الخبراء لن يفعلوا شيئا أمام بعض من يظنون أنهم فوق قانون كرة القدم.

هل يفعلها أبو ريدة؟!

نعم كان لدى أبو ريدة من الشجاعة لإعلان عقوبات لجنة الانضباط التى أخفاها المجلس السابق ولم يتوانَ فى إظهار مخاطبة نادى مودرن فيما يخص الراحل أحمد رفعت وحان الآن الدور لوقفة حاسمة مع الخروج عن النص والنيل من هيبة حكام كرة القدم.. أتمنى.

نعم تسلمها أبوريدة تركة ثقيلة وهزيلة ويدفع غرامات لم يكن سببا فيها، ولكن ثقتنا كبيرة فى أنه يستطيع..

نعم يستطيع بتر الطابور الخامس داخل اتحاد الكرة الذى يعيش على أوهام ماضٍ سحيق.. هذا الطابور الذى يحاول عرقلة الجهاز التنفيذى بقيادة الدكتور مصطفى عزام.. وإنا لمنتظرون.

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