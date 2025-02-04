الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

الإدارة السورية تحظر مرور الطيران الإيراني عبر أجواء دمشق

الشرع،فيتو
الشرع،فيتو

كشفت مصادر سورية، أن  الإدارة السورية الجديدة حظرت بشكل نهائي مرور جميع الرحلات الجوية الإيرانية، العسكرية والتجارية عبر أجوائها.

الإدارة الجديدة تحظر مرور الطيران الإيراني في أجواء سوريا‬

وأوضحت  أن الحكومة السورية الحالية فرضت حظرًا شاملًا على عبور الرحلات الجوية التابعة للحكومة الإيرانية، في أجوائها، وأبلغت سلطات الطيران الإيرانية بذلك.

ومن جهتها، تقول مصادر أهلية إن بعض السوريين الذين يدرسون في إيران باتوا يتوجهون إلى مطار بيروت للذهاب إلى طهران، وكذلك الأمر بالنسبة للعائدين من إيران، بسبب حظر الرحلات الجوية بين سوريا وإيران.

التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا

يأتي القرار السوري عقب التغييرات السياسية التي شهدتها سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد، ليزيد من عزلة إيران، عبر قطع المسارات الجوية والبرية إلى لبنان بشكل خاص.

واستخدمت طهران سابقًا الطرق البرية والجوية السورية بشكل مكثف لدعم حلفائها في لبنان وغزة، وكذلك في سوريا أثناء حكم بشار الأسد، بالمعدات العسكرية والأسلحة والأفراد والتمويل.

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الإدارة السورية الإدارة السورية الجديدة الحكومة السورية إيران مطار بيروت

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