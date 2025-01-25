مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتابع مؤشرات تقييم الأداء مع فريق مكافحة العدوى (صور)

عقد الدكتور علي رفعت، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، اجتماعا مع فريق إدارة مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية برئاسة الدكتور بولا عريان مدير إدارة مكافحة العدوى بالفرع، وذلك لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى.



استعراض مؤشرات الأداء

خلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء المتعلقة بمعدلات العدوى المكتسبة بمستشفيات الإسماعيلية، حيث تم تحليل البيانات والإحصائيات الخاصة بالعدوى خلال الفترة الماضية، وناقش الحضور أبرز التحديات التي تواجه فرق مكافحة العدوى، وسبل تحسين الأداء وتقليل معدلات العدوى.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

متابعة خطط التدريب

كما تم استعراض خطة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى المعتمدة، وتدريب الفرق الطبية والتمريضية في منشآت الرعاية الصحية في الإسماعيلية، على أحدث الأساليب والتقنيات في هذا المجال، ومناقشة آليات متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية وتعزيز الوعي بين العاملين والمرضى.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

إشادة بجهود فريق مكافحة العدوى

وأشاد الدكتور علي رفعت مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، بالجهود المبذولة من قبل فريق إدارة مكافحة العدوى، مؤكدًا على أهمية العمل الجماعي والتنسيق مع الأقسام بالمنشات، لتحقيق الأهداف المرجوة، كما دعا إلى تعزيز التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين المنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

يأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وضمان سلامة المرضى، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو





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