الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس جامعة القناة يبحث مع مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية تطوير الخدمات (صور )

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة مع مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس  جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية الجديد، والدكتور أحمد خالد، مدير المجمع الطبي، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لتحسين الخدمات الصحية. 

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أبرز محاور اللقاء 

ناقش الدكتور ناصر رئيس جامعة القناة مندور خلال اللقاء مراحل تطوير المستشفيات الجامعية، مع مراجعة ما تم بالمرحلة الأولى من التطوير وما يجري الآن  لضمان الجودة والسلامة وتقديم خدمات طبية مميزة.  

 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أهمية تطوير المستشفيات الجامعية 

وأشار "مندور"  إلى أن تطوير مستشفيات جامعة قناة السويس تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة، لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الإسراع فيما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة في مصر.

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

خطة فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية 

كما استعرض الدكتور علي رفعت خطة الفرع الجديدة في الإسماعيلية، التي تستهدف تحسين الخدمات الصحية في مختلف القطاعات، من خلال تقييم المنشآت الصحية وتحديد المشكلات التي تواجه المنتفعين لإيجاد حلول فعالة. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

تكثيف الجولات الميدانية 

وتضمنت الخطة تنظيم جولات ميدانية لجميع القطاعات الصحية بالإسماعيلية، حيث سيتم تشكيل فرق متخصصة لمتابعة الأداء الصحي، يعقبها لقاءات توعوية مع المواطنين لرفع الوعي بالمنظومة الصحية الجديدة واستقبال مقترحاتهم.

وأكد الدكتور ناصر مندور على أهمية التعاون بين الجامعة والهيئة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة، فيما شدد الدكتور علي رفعت على أن تحسين الخدمات الصحية يتطلب جهودًا مشتركة وتواصلًا مستمرًا مع المجتمع المحلي لتلبية احتياجاته بفعالية.
 

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