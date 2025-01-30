مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتابع انتظام العمل بمركز أسرة العرايشية (صور)

قام الدكتور علي رفعت، مدير فرع هيئة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، بجولة تفقدية مفاجئة لمركز طب أسرة العرايشية، يرافقه عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع.

تقييم العمل وتواجد الفرق

خلال الزيارة، تم تقييـم سيـر العمل وتواجد الفرق الطبية والإدارية بفرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، بالإضافة إلى الاستماع لآراء المواطنين وتحديد احتياجاتهم بهدف تعزيز مستوى الخدمة الصحية، وقد شملت الجولة جميع أقسام المركز، بما في ذلك العيادات، المعمل، الأشعة، والصيدلية، خدمات كبار السن، المبادرات الرئاسية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي

تأتي هذه الجولات في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المنتفعين.

وفد الوكالة الفرنسية للتنمية يتفقد منشآت الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية

استقبل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية ساندرا كساب، مديرة قسم أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق لها، في زيارة إلى منشآت الفرع بالمحافظة، وتأتي هذه الزيارة بهدف الاطلاع علي سير العمليات والمشروعات الحالية في قطاع الصحة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين الجانبين.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

بدأت الزيارة بجولة تفقدية في مركز طب أسرة الشيخ زايد، الذي يُعتبر نموذجًا لمنشآت الرعاية الأولية في الإسماعيلية، حيث اطلع الوفد على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتجهيزات الحديثة المتاحة، مما يعكس جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تحسين مستوى الرعاية الصحية الأساسية.

كما تفقد الوفد مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث استعرضوا الخدمات الطبية المتنوعة وآليات العمل داخل المجمع، وتضمنت الزيارة أيضًا اجتماع لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض قصص النجاح التي حققتها الهيئة في تعزيز معايير الجودة والحصول على الاعتمادات الدولية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تهدف هذه الزيارة إلى بحث تفاصيل السياسات العامة المتعلقة بمشروع نظام التأمين الصحي الشامل، واستكشاف فرص جديدة لدعم تطوير القطاع الصحي في مصر، ومن المتوقع أن تُسفر هذه الزيارة عن وضع توصيات وخطط عمل مشتركة تسهم في تعزيز التعاون وتحقيق رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة.

جانب من الجولة،فيتو

تأتي هذه الزيارة في إطار مخرجات الزيارة الرسمية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى العاصمة الفرنسية مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي.

واستقبل الوفد الدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور محمد جبريل، نائب مدير الفرع، ومن جانب رئاسة الهيئة الدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية.

ضم وفد الزيارة ساندرا كساب ـ مديرة قسم أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمانس فيدال، مدير مكتب مصر للوكالة، وجيروم توراند، نائب مدير مكتب مصر، وإيلينور بوكري، مسؤولة ملف مصر بالوكالة الفرنسية للتنمية، ودينا مجدي، مدير مشاريع الصحة بمكتب مصر بالوكالة، ووسام الوهاب، مستشار سياسي للسفير الفرنسي بمصر، والدكتور أحمد صيام ـ مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومحمد وائل، باحث اقتصادي بوحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة فاطمة شومان رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم بالقطاع العلاجي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مي الملاح والدكتورة نيفين إبراهيم مسؤولتي المنح والقروض بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة آلاء الدمرداش مسؤول مشاريع التنمية الدولية برئاسة الهيئة.

كما حضر اللقاء الدكتور أحمد بركات مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، والدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، والدكتورة كريستين مؤنس مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعدد من مديري الإدارات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية.

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