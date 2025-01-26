مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد انتظام العمل بمركز طب الأسرة بنفيشة (صور)

أجرى الدكتور علي رفعت مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، جولة تفقدية مسائية، بمركز طب الأسرة بقرية نفيشة، يرافقة عدد من مديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع.

بدء جولة مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية

بدأت جولة مدير فرع الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، بتفقد العيادات المختلفة داخل المركز،حيث اطلع مدير الفرع، على سير العمل اليومي، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، ووجه بضرورة إجراء الصيانة الدورية للتجهيزات الطبية لضمان كفاءتها.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

لقاء الأطباء اطقم التمريض

خلال الجولة، التقى مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية بعدد من الأطباء والممرضين، الاداريين، حيث ناقش معهم أهمية تقديم الرعاية الصحية بشكل متميز، وأكد على ضرورة استثمار كافة الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمنتفعين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الاستماع لملاحظات الكادر الطبي

كما استمع مدير فرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية لملاحظات الكادر الطبي والادارى حول التحديات التي تواجههم في العمل، مشددًا على أهمية تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم لهم، وأوضح أن العمل بـروح الفـريق الواحد هو السبيل لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرعاية الصحية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تأتي هذه الزيارة في ضوء توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات الصحية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين.



جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.