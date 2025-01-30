وفد الوكالة الفرنسية للتنمية يشيد بمنشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية (صور)

أشادت ساندرا كساب، مديرة قسم أفريقيا بـ الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بالجهود المبذولة في إدارة المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، وذلك خلال زيارتها الرسمية للمحافظة.



ودونت ساندرا كساب في دفتر الزيارات: "تهانينا لجميع العاملين في مجال الصحة في مصر على تحقيق هذا الإنجاز المهم في مسيرة تطوير القطاع الصحي نحو المزيد من الشمولية وتحسين نوعية الحياة لجميع المصريين".



تدوينة ساندرا كساب حول الزيارة،فيتو

زيارة وفد الوكالة الفرنسية للتنمية AFD لـ فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بـ محافظة الإسماعيلية



وكانت قد تفقدت ساندرا كساب، والوفد المرافق لها مجمع الإسماعيلية الطبي، حيث استعرضوا الخدمات الطبية المتنوعة وآليات العمل داخل المجمع، حيث اطلع الوفد على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين فى عدة أقسام حيوية شملت: أقسام الرعاية المركزة، القسم الفندقى، وحدة الأورام، والتجهيزات الحديثة المتاحة، مما يعكس جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تحسين مستوى الرعاية الصحية.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

تطور الخدمات بمجمع الإسماعيلية الطبي

وأثنى الوفد خلال الزيارة على التطور الملحوظ الذي يشهده مجمع الإسماعيلية الطبي في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية،حيث يضم المجمع فريقًا من الكوادر المدربة من الأطباء والممرضين، فضلًا عن حصولة على الاعتمادات الدولية، وأحدث التقنيات والمعدات الطبية المتطورة.



جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة، فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

تهدف هذه الزيارة إلى بحث تفاصيل السياسات العامة المتعلقة بمشروع نظام التأمين الصحي الشامل، واستكشاف فرص جديدة لدعم تطوير القطاع الصحي في مصر، ومن المتوقع أن تُسفر هذه الزيارة عن وضع توصيات وخطط عمل مشتركة تسهم في تعزيز التعاون وتحقيق رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة.

تأتي هذه الزيارة في إطار مخرجات الزيارة الرسمية لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى العاصمة الفرنسية مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي.



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