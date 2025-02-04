"الجريل" وراء حريق مطعم شهير بحسر السويس

كشف تقرير المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة أن ماس كهربائي بـ"جريل" وراء الحريق الذي نشب داخل مطعم مأكولات شهير “وهمي”، في ميدان الألف مسكن بشارع جسر السويس بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وأشار التحريات الأولية إلى أن الحريق لم يتسبب في وجود خسائر داخل المطعم سوى احتراق الجريل.

ويواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات حول الواقعة وذلك عقب أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في مطعم مأكولات شهير بميدان الألف مسكن في شارع جسر السويس بمنطقة عين شمس.

على الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده للعقار والمحلات المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق وحصر الخسائر.



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