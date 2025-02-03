الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 7 آلاف قضية سرقة كهرباء بالمحافظات خلال حملات تفتيشية بالمحال والعقارات

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو دهس سيارة نقل شخصين بأحد الطرق السريعة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الدقهلية وإضرام النيران في منزل

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 7 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون  أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الهاربين من الأحكام القضائية الهاربين من الاحكام التيار الكهربائي هاربين من الاحكام القضائية سرقة تيار كهربائي للمقاهي سرقة تيار كهربائي للمباني سرقة تيار كهربائى للعقارات

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو دهس سيارة نقل شخصين بأحد الطرق السريعة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الدقهلية وإضرام النيران في منزل

مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان

مصرع شخصين واصابة 16 آخرين في حوادث متفرقة بالمنيا

ضبط عاطل يستولي على كروت الائتمان من المواطنين بالجيزة

ضبط 11 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

فخري الفقي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادة الرواتب

حتى 3 مئوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

آكل للحوم وعزلوه عن المواطنين، لحظة العثور على تمساح بترعة أبو الأخضر بالشرقية (فيديو)

الموت يفجع عماد متعب نجم الأهلي السابق

ترامب: إسرائيل مساحتها صغيرة في الشرق الأوسط وهذا ليس جيدا (فيديو)

سرقة 3 آلاف دولار وتعاطي المخدرات، الاتهامات الموجهة لـ سائق خالد عجاج

إخماد حريق نشب داخل دار أيتام بالزيتون

توجيه عاجل من السياحة للمعتمرين بشأن زيارة الروضة الشريفة

منوعات

المزيد

راقصة باليه تثير الجدل بأدائها في المياه الجليدية، ما القصة؟ (فيديو)

سيدة تقتل زوجها وتلقي رأسه في سلة المهملات

بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

32 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 3/ 2/ 2025

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

المزيد

انفوجراف

برواتب تصل 25 ألف جنيه.. 1000 وظيفة جديدة في الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي في القاهرة

تفسير رؤية بذور الخردل وعلاقتها بالتسرع في اتخاذ القرار

المزيد
الجريدة الرسمية