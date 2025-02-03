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حوادث

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي

تصادم سيارتين بالطريق
تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي، فيتو

حصلت فيتو علي اسماء المصابين في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الصحراوي، قبل كارتة حلوان، والذي نتج عنه مصرع مواطن وإصابة 7  آخرين منهم سائقي السيارتين  هم.."محمود علي"، وشملت قائمة المصابين كلا من "محمد أحمد"، و"ياسر راضي"، و"أحمد محمد"، و"محمود حسن"، و"بلال عادل"، و"محمد رجب"، و"محمد سامح".

ويكثف رجال المباحث  جهودهم لتحديد هوية المتوفي.

ويواصل رجال البحث الجنائي الاستماع  لأقوال المصابين، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، بالطريق الصحراوي، قبل كارتة حلوان، الذين وذكروا أنهم خلال توجههم لمقر عملهم، فوجئوا بوقوع الحادث، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين، مما تسبب في إصابتهم بإصابات متنوعة، بالإضافة إلى مصرع شخص آخر كان بصحبتهم، متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وعاين رجال المباحث مكان الحادث، وتم إعداد تقرير لحصر التلفيات التي لحقت بالسيارتين، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وكان بلاغ ورد لغرفة النجدة بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوي، قبل كارتة حلوان صباح اليوم الإثنين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارتين ميكروباص، يستقلهما عددا من العاملين بشركتين، أثناء التوجه لمقر عملهم،مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ومصرع آخر.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وإزالة ورفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة حركة السير لطبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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فيتو بالطريق الصحراوي رجال المباحث

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