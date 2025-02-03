الثلاثاء 04 فبراير 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل دار أيتام بالزيتون

حريق، فيتو
حريق، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد  حريق نشب داخل دار أيتام بمنطقة الزيتون.

 

حريق دار أيتام بالزيتون 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل دار أيتام بدائرة قسم شرطة الزيتون وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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