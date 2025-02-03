الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تنفيذ 669 حكما قضائيا وضبط 8 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 5  قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة  ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 8 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".
 

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو دهس سيارة نقل شخصين بأحد الطرق السريعة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الدقهلية وإضرام النيران في منزل

كما ضبط  قطعتي سلاح ناري بدون ترخيص (بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات) وتنفيذ 669 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية والذخائر المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين حائزي الاسلحة النارية قطاع الأمن قطاع الأمن العام مديرية أمن أسوان

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو دهس سيارة نقل شخصين بأحد الطرق السريعة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الدقهلية وإضرام النيران في منزل

مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بأسوان

مصرع شخصين واصابة 16 آخرين في حوادث متفرقة بالمنيا

ضبط عاطل يستولي على كروت الائتمان من المواطنين بالجيزة

ضبط 11 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

فخري الفقي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادة الرواتب

حتى 3 مئوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

الموت يفجع عماد متعب نجم الأهلي السابق

ترامب: إسرائيل مساحتها صغيرة في الشرق الأوسط وهذا ليس جيدا (فيديو)

سرقة 3 آلاف دولار وتعاطي المخدرات، الاتهامات الموجهة لـ سائق خالد عجاج

إخماد حريق نشب داخل دار أيتام بالزيتون

توجيه عاجل من السياحة للمعتمرين بشأن زيارة الروضة الشريفة

5 معلومات عن مصطفي الدكش صفقة الأهلي الجديدة

منوعات

المزيد

راقصة باليه تثير الجدل بأدائها في المياه الجليدية، ما القصة؟ (فيديو)

سيدة تقتل زوجها وتلقي رأسه في سلة المهملات

بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

32 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 3/ 2/ 2025

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

المزيد

انفوجراف

برواتب تصل 25 ألف جنيه.. 1000 وظيفة جديدة في الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي في القاهرة

تفسير رؤية بذور الخردل وعلاقتها بالتسرع في اتخاذ القرار

المزيد
الجريدة الرسمية