تنفيذ 669 حكما قضائيا وضبط 8 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بأسوان

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – أكثر من 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 8 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".



كما ضبط قطعتي سلاح ناري بدون ترخيص (بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات) وتنفيذ 669 حكمًا قضائيًّا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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