التصريح بدفن جثة محام توفي أمام محكمة أكتوبر أثناء ذهابه لعمله

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة محامي سقط مفارقًا للحياة أمام محكمة أكتوبر، أثناء ذهابه لتأدية عمله داخل المحكمة.

وشهد محيط محكمة أكتوبر في الجيزة اليوم حادثًا حزينًا بعدما سقط محامٍ على الأرض فاقدًا الوعي ليكتشف زملاؤه أنه فارق الحياة ولم يستجب لمحاولاتهم بإفاقته.

روى عدد من المحامين المترددين على قسم ومحكمة أكتوبر بالحي الحادي عشر تفاصيل وفاة زميلهم.

حيث قالت محامية إنها شاهدت زميلها يسقط على الأرض فجأة بجوار المحكمة، فهرع زملاؤه إليه إلا أن وجهه تحول للون الأصفر، وسكن جسده تمامًا، فاعتقدوا أنه فقد الوعي، وحاولوا عدة مرات إفاقته إلا أنهم اكتشفوا وفاته، فقاموا بتغطية وجهه بـ"مصلية" حتى حضرت الإسعاف وتبين إصابته بأزمة قلبية حادة أودت بحياته.

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