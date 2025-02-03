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رياضة

الموت يفجع عماد متعب نجم الأهلي السابق

عماد متعب، فيتو
عماد متعب، فيتو

 أعلن عماد متعب نجم الأهلي السابق وفاة جدته لأمه اليوم، الإثنين، وكتب متعب عبر حسابه على فيس بوك، "توفيت إلى رحمة الله تعالى جدتي إلى أمي، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

متعب

ويعد عماد متعب أحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر، وحصد العديد من البطولات مع المارد الأحمر ومنتخب الفراعنة، وتدرج متعب في المنتخبات الوطنية في مراحل الناتشئين والشباب حتى المنتخب الأول.

وأنضم لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى، وصعد للفريق الأول فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، وشارك لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة 3 نوفمبر 2003.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا، وحقق متعب 11 بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر 15 عاما.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

وشارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الأهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات.

عماد متعب ثالث أكبر الهدافين المصريين على المستوى الأفريقى، حيث سجل 28 هدفا فى 93 مشاركة.

شارك فى 9 مباريات فى كأس العالم للأندية سجل خلالها هدفين، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

كما قاد متعب منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هى: "2006-2008-2010".

 

 

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