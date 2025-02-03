الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد، أول مران لـ أشرف بن شرقي بقميص الأهلي في ملعب التتش

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

تواجد أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد، في ملعب مختار التتش، بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث خاض اللاعب تدريبات منفردة ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الضامة.

جاء تواجد بن شرقي في ملعب التتش علي هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم استعدادا لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز.

ويحتاج أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد، لـ  10 أيام  قبل إعلان جاهزيته للمشاركة حسب رؤية  الجهاز الفني.

لمشاهدة الفيديو من هنا

https://www.facebook.com/share/r/17vqKKtvsX/?mibextid=wwXIfr

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين امس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشرف بن شرقي الأهلي بتروجيت الدوري الممتاز

مواد متعلقة

أخبار الأهلي، كولر يجدد طلب ضم نجم الزمالك وتحرك لحسم صفقتين جديدتين

موقف وسام أبو علي من تدعيم الأهلي أمام بتروجت

أشرف بن شرقي يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي في الأهلي

أشرف بن شرقي يتحدث عن كواليس انضمامه للأهلي وعلاقته بـ تريزيجيه
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

خبير يحذر من كارثة: وحش البحر المتوسط يثور ويهدد دول المنطقة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا بالاسم ورقم الجلوس

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة وكبار رجال الدولة

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

منوعات

المزيد

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

أسرع 5 أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متصلة أم منفصلة؟ أمين الفتوى يوضح كيفية قضاء أيام رمضان الفائتة

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بمواجهة تحديات وصعوبات

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

المزيد
الجريدة الرسمية