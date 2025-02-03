الإثنين 03 فبراير 2025
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رياضة

الأهلي يعلن رسميا موعد الكشف عن التصميم النهائي لاستاد النادي

الأهلي
الأهلي

 يكشف مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، برئاسة محمد كامل عن التصميم النهائي لاستاد النادي الأهلي، في احتفالية كبرى يشهدها معبد حتشبسوت بمدينة طيبة في الأقصر يوم 14 فبراير الجاري. 

ويحضر الحفل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ومجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، ومجلس إدارة النادي الأهلي للمنشات الرياضية، وعدد من الشخصيات العامة.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة بتروجيت

 وفي سياق آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة ‏بتروجت في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.‏

 عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة ‏بالاستعداد للمباريات القادمة.

واكتفى مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم للتخلص من الإجهاد عقب مباراة مودرن ‏سبورت، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات بدنية متنوعة.‏
 

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

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النادي الأهلي الأهلي محمود الخطيب الدورى المصرى الممتاز بتروجيت

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