الإثنين 03 فبراير 2025
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رياضة

آخر تطورات إصابة عبدالله السعيد قبل مواجهة الزمالك والإسماعيلي بالدوري

عبد الله السعيد ’
عبد الله السعيد ’ فيتو

أدى عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز الأخيرة في مسابقة الدوري، وكانت عبارة عن آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.

وحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة اللاعب من خلال الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

ولم تحسم جاهزية عبد الله السعيد لمباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل، وسيتم تحديد جاهزيته للمباراة من عدمه خلال الأيام القادمة. 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير الجاري جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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