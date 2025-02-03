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رياضة

الأهلي يضم صفقة جديدة من دوري القسم الثاني

مصطفي الدكش لاعب
مصطفي الدكش لاعب دلفي المنتقل للنادي الأهلي

 أعلن نادي دلفي الرياضي الناشط في دوري القسم الثاني ب عن انتقال لاعبه مصطفى الدكش إلى صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة، وذلك ضمن الانتقالات الشتوية الجارية. 

وودع فريق دلفي لاعبه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك " خالص الأمنيات الطيبة ل لاعبنا "مصطفى الدكش" لخروجه على سبيل الإعارة  إلى النادي "الأهلي". 

وفي سياق آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة ‏بتروجت في الجولة القادمة من بطولة الدوري الممتاز.‏

 

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمواجهة بتروجيت

 عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، شرح خلالها العديد من الجوانب الخططية المتعلقة ‏بالاستعداد للمباريات القادمة.

واكتفى مجموعة من اللاعبين بأداء تدريبات استشفائية في الجيم للتخلص من الإجهاد عقب مباراة مودرن ‏سبورت، فيما أدى بقية اللاعبين فقرات بدنية متنوعة.‏
 

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

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