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رياضة

مانشستر سيتي يحسم رابع صفقاته في الميركاتو الشتوي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

 نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في حسم صفقة جديدة، اليوم الإثنين، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

 

مانشستر سيتي يحسم صفقة نيكو جونزاليس 

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن الإسباني نيكو جونزاليس، لاعب وسط بورتو الحالي وبرشلونة السابق، سيكون رابع صفقات السيتي هذا الشهر.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "نيكو جونزاليس إلى مانشستر سيتي.. لاعب وسط جديد ينضم لفريق بيب جوارديولا".

وأضاف: "سيدفع مانشستر سيتي الشرط الجزائي في عقد اللاعب بقيمة 60 مليون يورو".

وختم: "بورتو سمح لنيكو بالسفر لإجراء الفحص الطبي وتوقيع العقد".

وكان مانشستر سيتي قد حسم 3 صفقات شتوية وهي فيتور ريس وعبد القادر خوسانوف وعمر مرموش.

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