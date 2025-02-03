الإثنين 03 فبراير 2025
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خارج الحدود

إعلام أمريكي: واشنطن تستعد لبيع أسلحة جديدة لتل أبيب بـ مليار دولار

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة تستعد لبيع أسلحة جديدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي بقيمة مليار دولار.

نتنياهو يمدد زيارته لواشنطن ويعود إلى تل أبيب يوم السبت

في سياق متصل، أكد موقع «أكسيوس» الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيمدد زيارته للولايات المتحدة وسيعود إلى إسرائيل السبت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد قبل مغادرته إلى واشنطن: سنناقش القضايا الحرجة التي تواجهنا والنصر على حماس وإعادة جميع مختطفينا.

نتنياهو يتوجه إلى أمريكا للقاء ترامب

 وأضاف نتنياهو:" أنه بالعمل المشترك مع ترامب يمكننا تعزيز أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام".

وفي السياق ذاته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الوضع في قطاع غزة، وقضية المحتجزين، بالإضافة إلى "جميع مكونات المحور الإيراني".

وغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة مساء أمس الأحد فيما وصفه مكتبه بأنه “لقاء تاريخي”.

ملفات في حقيبة نتنياهو خلال لقاء ترامب

 ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

وفي بيان منفصل، قال مكتب نتنياهو إنه تحدث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم السبت.

واتفقا على الاجتماع في واشنطن يوم الاثنين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من صفقة إطلاق المحتجزين مع حماس، وفقا للبيان.

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