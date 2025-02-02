الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: سنعمل مع ترامب على تعزيز أمن إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد قبل مغادرته إلى واشنطن: سنناقش القضايا الحرجة التي تواجهنا والنصر على حماس وإعادة جميع مختطفينا.

 

نتنياهو يتوجه الى أمريكا للقاء ترامب

 وأضاف نتنياهو:" أنه بالعمل المشترك مع ترامب يمكننا تعزيز أمن إسرائيل وتوسيع دائرة السلام".

وفي السياق ذاته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيناقش خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الوضع في قطاع غزة، وقضية المحتجزين، بالإضافة إلى "جميع مكونات المحور الإيراني".

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غزة وإيران، ملفات يحملها نتنياهو خلال لقائه ترامب بواشنطن

ويغادر نتنياهو إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الأحد فيما وصفه مكتبه بأنه “لقاء تاريخي”.

ملفات في حقيبة نتنياهو خلال لقاء ترامب

 ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بين ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض.

وفي بيان منفصل، قال مكتب نتنياهو إنه تحدث مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم السبت.

 

واتفقا على الاجتماع في واشنطن يوم الاثنين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من صفقة إطلاق المحتجزين مع حماس، وفقا للبيان.

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