إيران تكشف عن أحدث صاروخ باليستي يحمل اسم "اعتماد" (فيديو)

أزاحت إيران الستار اليوم الأحد، عن صاروخ “اعتماد” وهو أحدث الصواريخ الباليستية الايرانية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.



وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن ذلك جاء خلال زيارة الرئيس "مسعود بزشكيان" لمعرض إنجازات وزارة الدفاع الايرانية.

ايران تكشف عن أحدث صاروخ باليستي يحمل اسم "اعتماد".



خلال زيارة رئيس الجمهورية للإنجازات الصاروخية لوزارة الدفاع الايرانية تم عرض صاروخ #اعتماد الباليستي الذي يصل مداه إلى 1700 كيلومتر.

ويبلغ طول هذا الصاروخ 16 مترا وقطره 1.25 مترا، ومزود برأس موجه حتى لحظة اصابة الهدف.#ايران pic.twitter.com/uBR5Aa78to February 2, 2025

ويبلغ مدى هذا الصاروخ الجديد 1700 كلم، وصوله 16 مترا وقطره 1/25 مترا.

ولهذا الصاروخ الباليستي الجديد رأس حربي يتم توجيهه حتى لحظة إصابة الهدف.

مدينة صواريخ جديدة

وكانت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد كشفت عن مدينة صواريخ جديدة في السواحل الجنوبية.



ويأتي ذلك في إطار الكشف عن الإنجازات الدفاعية لإيران، يتم اليوم، وفي أيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، الكشف عن مدينة صواريخ تابعة للبحرية في الحرس الثوري في السواحل الجنوبية للبلاد.

وكانت البحرية التابعة للحرس الثوري قد كشفت في وقت سابق عن أجزاء من قاعدة استراتيجية لها في أعماق الأرض.

وفي هذه المراسم، قام القائد العام للحرس الثوري بزيارة واحدة من المدن العائمة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، حيث رافقه قائد هذه القوة في الزيارة.

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