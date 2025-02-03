حريق في مطعم شهير بميدان الألف مسكن

نشب حريق فى مطعم شهير بمنطقة ميدان الألف مسكن، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ.

حريق مطعم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد نشوب حريق فى مطعم شهير بميدان الألف مسكن بدائرة قسم شرطة النزهة، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ

وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة كرات اللهب وإخماد الحريق، ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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