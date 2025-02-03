وفاة محامى بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء عمله بمحكمة أكتوبر

توفى محامى أثناء عمله بمحكمة أكتوبر بعد أن سقط مغشيا عليه وباءت محاولات إنقاذه بالفشل، ونقلت سيارة إسعاف جثته إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد وفاة محامى داخل محكمة 6 أكتوبر.

وكشف الفحص أثناء تواجد المتوفى" عمرو فتحي " محامى فى المحكمة، سقط مغشيا على الأرض ووسط محاولات إنقاذه وإحضار سيارة إسعاف وتبين وفاته.

وقال بعض زملاء المحامى بأنهم اعتقدوا أنه فقد الوعي وحاولوا عدة مرات افاقته إلا أنهم اكتشفوا وفاته فقاموا بتغطية وجهه بـ"مصلية" حتى حضرت الإسعاف وتبين إصابته بأزمة قلبية حادة أودت بحياته.

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