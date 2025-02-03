جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثورعلى جثة رضيع فى مقلب قمامة بدار السلام

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها لحل لغز العثور على جثة فى مقلب قمامة بمنطقة دار السلام.

العثور على جثة بمقلب قمامة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة دار السلام، ببلاغ من عامل قمامة بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف الفحص، بأن الجثة إلى طفل حديث الولادة ولا يوجد به إصابات ظاهرية، ويرجح بأن علاقة غير الشرعية وراء التخلص من الرضيع، وتكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة، بتفريغ كاميرات المراقبة وتكليف الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، وفحص جثمان الطفل وبيان ما به من إصابات والتصريح بالدفن.

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