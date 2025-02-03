المخطط الحقيقي وصاحب خطة الخداع الاستراتيجى، وثيقة تكشف أسرارا جديدة عن طوفان الأقصى

طوفان الأقصى، كشفت وثيقة سرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مفاجأة بشأن موعد صدور قرار هجوم 7 أكتوبر 2023 ومن أصدره، وصاحب خطة الخداع الاستراتيجى للاستخبارات الإسرائيلية.

وثيقة تكشف صاحب قرار هجوم طوفان الأقصى

وظل الاعتقاد السائد خلال الفترة الماضية منذ أكتوبر 2023، أن أمر الهجوم صدر قبل يوم واحد من موعده، من أجل الحفاظ على سرية العملية، وإن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار هو من أصدر القرار بالهجوم.

ولكن الوثيقة، التي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور عليها من مخابئ حماس خلال العدوان على غزة، تكشف أن قرار الهجوم صدر قبل أسبوعين، وأن قائد الجهاز العسكري لكتائب القسام محمد الضيف هو من أصدر القرار.

والمفاجأة التى أظهرتها الوثائق أيضا، تتعلق بعدم علم الأمن الإسرائيلي بصدور القرار بالهجوم طوال فترة الأسبوعين، رغم أن القرار قد وزع على 25 من قادة حماس.

محمد الضيف وزع الأمر التشغيلي الكامل لهجوم 7 أكتوبر 2023

وحسب هيئة البث الإسرائيلية: "تكشف وثيقة عملياتية مفصلة تم العثور عليها عليها أثناء العدوان على غزة أنه في 23 سبتمبر 2023، أن محمد الضيف وزع الأمر التشغيلي الكامل لهجوم 7 أكتوبر 2023 على نحو 25 من كبار قادة حماس، أي قبل أسبوعين من الهجوم".

وأضافت الهيئة: أن "الوثيقة التي تفصل خطة الهجوم في جميع مراحلها، تتضمن التاريخ المخطط للهجوم وتوزيع القوات والأهداف الدقيقة لكل وحدة".

طوفان الأقصى، فيتو

وتابعت: "وفق الوثيقة، كان من المخطط تنفيذ الهجوم على ثلاث موجات: أولًا قوات نخبة، تليها قوات نخبة وقوات نظامية مشتركة، وأخيرًا ما أطلق عليه "موجة المدنيين المتطوعين".

وأشارت الوثيقة وفق زعم هيئة البث، إلى أن "الخطة تضمنت تفاصيل دقيقة عن مراحل الهجوم: من إطلاق الصواريخ المكثفة، واستخدام الطائرات الشراعية والطائرات بدون طيار لتعطيل أنظمة المراقبة الإسرائيلية، إلى الاجتياح البري".

الوثيقة حددت بدقة البلدات والمواقع الإسرائيلية التي ستغزوها القسام

وقالت هيئة البث الإسرائيلي: "كما حددت الوثيقة بدقة البلدات والمواقع الإسرائيلية التي ستغزوها كل قوة، بناء على التقسيم الجغرافي".

ولفتت هيئة البث، إلى إشكالية عدم وصول أي معلومة إلى الاحتلال عن الهجوم وموعده، رغم صدوره قبل أسبوعين من تنفيذه.\

وقالت: "على الرغم من أن الوثيقة وزعت على عشرات الأشخاص من قادة الحركة، فإنه لم يتم تسريب أي تفاصيل منها إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية".

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وتابعت هيئة البث: "علاوة على ذلك، في اجتماع عقد في 27 سبتمبر، قبل 10 أيام من الهجوم، قدر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أهارون حاليفا، ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، أن حماس مهتمة بتسوية طويلة الأمد مع إسرائيل".

وكان أهارون حاليفا قد أعلن في 22 أبريل 2024 استقالته من منصبه وقال في كتاب الاستقالة: "يوم السبت السابع من أكتوبر الماضي، شنّت حماس هجومًا مفاجئًا مميتًا ضد دولة إسرائيل.. قسم الاستخبارات تحت قيادتي لم يرق إلى مستوى المهمة التي أوكلت لنا".

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