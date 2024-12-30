إعلام إسرائيلي: حماس خططت لطوفان الأقصى منذ 2016 وحصلت على وثائق حساسة

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية في تقارير اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حصل على وثائق كشفت أن حركة حماس كانت تخطط لعملية طوفان الأقصى منذ عام 2016.

تفاصيل جديدة عن عملية طوفان الأقصى

وزعمت القناة الإسرائيلية في تقريرها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر في حواسب حماس على بنوك أهداف في كل بلدة في غلاف غزة.

وأضافت القناة: حماس كانت تعلم كل شيء حتى اجتماعات رؤساء المجالس مع القيادة الأمنية، وسرائيل اكتشفت أن حماس كانت تخترق حواسب عناصر الأمن ولديها أسماؤهم وأرقام هواتفهم.

حماس حصلت على معلومات استخبارية قبل طوفان الأقصى

وادعت القناة العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عثر في حواسب داخل غزة على توثيق لكل ما كان يجري في نقاط مهمة جنوب إسرائيل.

وقالت: إن حماس نجحت في متابعة كل خطوة لرؤساء مجالس غلاف غزة وكذلك ضباط الأمن والسكان، وحصلت قبل الحرب على وثائق ومعلومات حساسة واخترقت منظومات داخلية في إسرائيل.

وأشارت القناة العبرية إلى أن حماس كانت لديها معلومات استخباراتية جمعتها على مدى سنوات من حواسيب وكاميرات بغلاف غزة.

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