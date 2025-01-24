عز الدين الحداد يكشف خداع حماس لإسرائيل قبل طوفان الأقصى (فيديو)

بث برنامج ما خفي أعظم، الذي بثته قناة الجزيرة اليوم الجمعة، حوارا مع عضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام وقائد لواء غزة عز الدين الحداد، كشف خلاله خطة حماس لخداع إسرائيل قبيل عملية طوفان الأقصى.

لقاء الحداد مع برنامج ما خفي أعظم

وقال عز الدين الحداد:" لم تُجد كل محاولاتنا في دفع الإرادة الدولية إلى لجم الاحتلال بحق القدس والأقصى والأسرى، واستولينا على معلومات كشفت لنا خطط العدو وتوقيته لحرب مدمرة على قطاع غزة قبل 7 أكتوبر بأيام".

وأضاف عز الدين الحداد:" خطة العدو كانت تقضي بهجوم جوي مباغت يشمل استهداف كل فصائل المقاومة يتبعه هجوم بري واسع ومدمر".

وتابع:" ركن الاستخبارات في القسام اخترق أحد خوادم الوحدة الاستخبارية 8200 الإسرائيلية واستولى على وثيقة خطيرة، واعتمدنا خطة خداع إستراتيجي للعدو، وأوهمناه أننا ابتلعنا طعم التسهيلات".

خطة الخداع الاستراتيجي

واستطرد:" وضعنا الإخوة في محور المقاومة في صورة توجهنا لعملية طوفان الأقصى، واحتفظنا بساعة الصفر في أضيق دائرة".

وأكد عز الدين الحداد، أنه من أبرز معالم فشل العدو في طوفان الأقصى الاستقالات في المؤسسات العسكرية والاعترافات بالإخفاق الكبير".

واختتم حديثه قائلا:" الجدل داخل الكيان يتصاعد عندما تتعمق التحقيقات، وتتكشف معالم الهزيمة في قابل الأيام والشهور، ومطالبنا وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة والإفراج عن أسرانا ورفع الحصار والإعمار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.