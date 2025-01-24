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خارج الحدود

عز الدين الحداد يكشف خداع حماس لإسرائيل قبل طوفان الأقصى (فيديو)

عزالدين الحداد، فيتو
عزالدين الحداد، فيتو

بث برنامج ما خفي أعظم، الذي بثته قناة الجزيرة اليوم الجمعة، حوارا مع عضو المجلس العسكري العام لكتائب القسام وقائد لواء غزة عز الدين الحداد، كشف خلاله خطة حماس لخداع إسرائيل قبيل عملية طوفان الأقصى.

لقاء الحداد مع برنامج ما خفي أعظم 

وقال عز الدين الحداد:" لم تُجد كل محاولاتنا في دفع الإرادة الدولية إلى لجم الاحتلال بحق القدس والأقصى والأسرى، واستولينا على معلومات كشفت لنا خطط العدو وتوقيته لحرب مدمرة على قطاع غزة قبل 7 أكتوبر بأيام".

وأضاف عز الدين الحداد:" خطة العدو كانت تقضي بهجوم جوي مباغت يشمل استهداف كل فصائل المقاومة يتبعه هجوم بري واسع ومدمر".

وتابع:" ركن الاستخبارات في القسام اخترق أحد خوادم الوحدة الاستخبارية 8200 الإسرائيلية واستولى على وثيقة خطيرة، واعتمدنا خطة خداع إستراتيجي للعدو، وأوهمناه أننا ابتلعنا طعم التسهيلات".

خطة الخداع الاستراتيجي 

واستطرد:" وضعنا الإخوة في محور المقاومة في صورة توجهنا لعملية طوفان الأقصى، واحتفظنا بساعة الصفر في أضيق دائرة".

وأكد عز الدين الحداد، أنه من أبرز معالم فشل العدو في طوفان الأقصى الاستقالات في المؤسسات العسكرية والاعترافات بالإخفاق الكبير".

واختتم حديثه قائلا:" الجدل داخل الكيان يتصاعد عندما تتعمق التحقيقات، وتتكشف معالم الهزيمة في قابل الأيام والشهور، ومطالبنا وقف العدوان والانسحاب من قطاع غزة والإفراج عن أسرانا ورفع الحصار والإعمار".

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ما خفي أعظم إسرائيل عملية طوفان الأقصى طوفان الأقصى كتائب القسام غزة عز الدين الحداد

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