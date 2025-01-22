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خارج الحدود

مسئول إسرائيلي يكشف سر مخاوف نتنياهو من التحقيق في عملية طوفان الأقصى

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، اليوم الأربعاء،  إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خائف من لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال  هرتسي هاليفي من منصبه نتيجة ما اعتبره الفشل الذريع بذلك اليوم.

نتنياهو يخشى التحقيق في عملية طوفان الأقصى 

وفي وقت سابق أعلن، هرتسي هليفي رئيس أركان جيش الإحتلال الاسرائيلي تقديم استقالته على أن تكون نافذة بدءا من 6 مارس المقبل.

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المعارضة الإسرائيلية تحمل نتنياهو أسباب فشل 7 أكتوبر وتدعوه للاستقالة

وجاء في رسالته: "أبلغت وزير الجيش استقالتي على ضوء الاعتراف بفشلنا في 7 أكتوبر".

وأضاف: "أتحمل المسئولية عن فشل الجيش".

وتأتي هذه الاستقالة بعد التحقيقات الجارية بشأن هجوم 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل.

أركان القيادة العسكرية في إسرائيل

هليفي الذي تولى منصب رئيس الأركان في وقت حساس بعد الصراع الأخير، دافع عن قراراته في تعيينات كبار القادة العسكريين، مشيرًا إلى حقه الكامل في ذلك.

الاستقالة ستكون نتيجة لهذه التحقيقات، وسط حديث عن تأثيرات الهجوم الكبير على أركان القيادة العسكرية في إسرائيل.

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نتنياهو عملية طوفان الأقصى جيش الاحتلال إسرائيل

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