الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إهداء كتاب «طوفان الأقصى» لحفيد جمال عبد الناصر بمعرض القاهرة

كتاب «طوفان الأقصي»
كتاب «طوفان الأقصي»

 أطلق الرئيس الأسبق لليمن «علي ناصر محمد» كتابه الجديد المعنون بـ«طوفان الأقصى» في جناح دولة فلسطين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 56 لعام 2025، متحدثا عن إصدار طوفان الأقصى باعتباره كتاب توثيقي لملحمة صمود غزة في مواجهة حرب الإبادة من جانب الكيان الصهيوني.

 وشهد حفل توقيع كتاب طوفان الأقصى بمعرض الكتاب إهداء الكاتب على ناصر محمد الكتاب لحفيد الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر وهو «جمال خالد جمال عبدالناصر».

 

 جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لـ معرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

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