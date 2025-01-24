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خارج الحدود

تتضمن مشاهد لمحمد الضيف بغرفة القيادة، القسام تبث فيديو لكواليس عملية طوفان الأقصى (فيديو)

طوفان الأقصى،فيتو
طوفان الأقصى،فيتو

عرض برنامج ما خفي أعظم على قناة الجزيرة، مشاهد ولقطات لكواليس عملية طوفان الأقصى، والتي يتم إذاعتها للمرة الأولى منذ بدء العملية في 7 أكتوبر 2023.

 

كواليس عملية طوفان الأقصى 

وظهر خلال المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة، قائد كتائب القسام، محمد الضيف، أثناء تواجده في غرفة القيادة قبيل تنفيذ عملية طوفان الأقصى، لتحديد  المواقع العسكرية المستهدفة.

وبث أيضا مشاهد عمليات رصد قامت بها كتائب القسام، شملت عملية رصد الضابط الأسير لديها حاليا آساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، بالإضافة إلى وثيقة حصرية لأمر العمليات التي أصدرها محمد الضيف قبل يومين من عملية طوفان الأقصى.

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وثيقة حصرية لأمر العمليات بتنفيذ طوفان الأقصى، فيتو 

ظهور محمد الضيف في غرفة القيادة 

تسرد الوثيقة تفاصيل أوامر العملية صباح السابع من أكتوبر وتحدد ساعة الصفر عند السادسة والنصف صباحا.

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وثيقة حصرية لأمر العمليات بتنفيذ طوفان الأقصى، فيتو 

وعرض البرنامج لقاء مع عز الدين الحداد عضو المجلس العسكري العام للقسام وقائد لواء غزة، قال فيه:" لن يكون أمام قيادة الاحتلال المستقوية بأمريكا والغرب إلا أن تنصاع لمطالبنا العادلة في نهاية مراحل التفاوض".

وأضاف الحداد:" مطالبنا وقف العدوان والانسحاب من كامل قطاع غزة والإفراج عن أسرانا ورفع الحصار وإعادة الإعمار".
وظهر محمد الضيف خلال الفيديو وهو يضع اللمسات الأخيرة على خطة عملية طوفان الأقصى، قائلا:" نستطيع أن نغير مجرى التاريخ ويكون لنا السبق في الوقت الحالي".

 

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طوفان الأقصى كتائب القسام محمد الضيف جيش الاحتلال غزة

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