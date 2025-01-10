منها الجروح والالتهابات، الآثار الجانبية لاستخدام ماسك السكر لتقشير البشرة

يلعب التقشير دورًا رئيسيًا في روتين العناية بالبشرة، وتساعد هذه العملية على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتنظيف المسام مع تقليل ظهور حب الشباب والخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يسمح التقشير المنتظم أيضًا باختراق أفضل للأمصال والمرطبات بحيث تعمل بشكل أكثر فعالية.

ومع ذلك، هناك طريقة صحيحة وطريقة خاطئة لتقشير البشرة - وخاصة المناطق الحساسة مثل الوجه، وقد يساعد مقشر السكر المرغوب فيه في تقليل الجلد الباهت في أجزاء أخرى من الجسم، لكن هذه الأنواع من المقشرات قاسية جدًا على بشرة الوجه.

الآثار الجانبية لاستخدام مقشر السكر على الوجه

يتكون مقشر السكر من بلورات سكر كبيرة، والفكرة هي تدليك هذه الحبيبات في البشرة لإزالة الحطام وخلايا الجلد الميتة.

ومع ذلك، فإن الطبيعة الخشنة لمقشر السكر تجعله قاسيًا جدًا على بشرة الوجه، ويمكن أن يخلق تمزقات صغيرة في الجلد ويؤدي إلى تلف، خاصة إذا كنت تستخدم السكر العادي.

قد يؤدي استخدام مقشر السكر على الوجه إلى:

تهيج

احمرار

جفاف

خدوش وجروح

لا تنطبق هذه الآثار الجانبية فقط على مقشر السكر الذي يمكن شراؤه من المتجر أو عبر الإنترنت، بل تنطبق أيضًا على المقشرات المصنوعة منزليًا، حتى إذا كان السيدة تستخدم حبيبات السكر الأبيض والبني الناعمة، وكقاعدة عامة، يجب تجنب بلورات السكر على الوجه تمامًا.

مقشرات الوجه الأكثر أمانًا

قد تكون المقشرات الأكثر اعتدالًا مناسبة للتقشير الأسبوعي، ولكن فقط إذا كانت تحتوي على جزيئات صغيرة مستديرة الشكل.

بدلًا من التركيز على المقشرات، يمكن وضع في الاعتبار المكونات التي تساعد في تقشير الجلد دون استخدام جزيئات قاسية.

أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs)

تزيل أحماض ألفا هيدروكسي، بما في ذلك أحماض الستريك واللاكتيك والجليكوليك، خلايا الجلد السطحية للمساعدة في تحسين مظهر البشرة وملمسها، وبدلًا من الجزيئات الكاشطة، تعمل المنتجات التي تحتوي على هذه الأحماض على إذابة خلايا الجلد الميتة.

على الرغم من استخدامها بشكل شائع لمكافحة الشيخوخة، إلا أن أحماض ألفا هيدروكسي قد تفيد أيضًا البشرة المعرضة لحب الشباب.

أحماض بيتا هيدروكسي (BHAs)

ربما يكون حمض الساليسيليك هو حمض الساليسيليك الأكثر شهرة، والذي يعمل عن طريق إذابة خلايا الجلد الميتة في المسام، ويتوفر حمض الساليسيليك على نطاق واسع في التونر ومنظفات البشرة والمستحضرات، من المهم التأكد من استخدام منتج واحد فقط يحتوي على حمض الساليسيليك في كل مرة لمنع التهيج والتقشير.

المقشرات اليدوية

يمكن استخدام المقشرات الميكانيكية لتعزيز منظف الوجه اليومي، وهي مفيدة بشكل خاص إذا كانت البشرة دهنية أو مختلطة.

تشمل الأمثلة استخدام مناشف ناعمة أو فرش تنظيف مصممة خصيصًا للوجه، والمفتاح هو تدليكها في دوائر صغيرة على طول الوجه بدلًا من فركها.

بغض النظر عن المقشر الذي تختاره، من المهم وضع مرطب مناسب لنوع البشرة بعد ذلك لمنع الوجه من الجفاف، وتجنب تقشير البشرة أكثر من مرة أو مرتين في الأسبوع وإلا فقد تتلف البشرة.

كيف تستخدم مقشر السكر؟

ما لم تكن تعاني السيدة من تهيج سابق، فإن مقشر السكر آمن للاستخدام على الجسم بشكل عام، وهو مفيد بشكل خاص للمناطق الجافة والخشنة من الجلد على المرفقين والركبتين والكعبين، يمكن حتى استخدام مقشر السكر على اليدين للمساعدة في منع الجفاف.

نظرًا للملمس الخشن لبلورات السكر، يجب تجنب استخدام مقشر السكر على أي مناطق تهيج أو جروح أو طفح جلدي، ويمكن أن يؤدي مقشر السكر إلى تفاقم هذه الحالات.

ويجب تجنب مقشر السكر إذا كانت البشرة حساسة أو تعاني من الأكزيما أو أي حالة جلدية التهابية.

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