كيف تؤدي متلازمة تكيس المبايض لظهور حب الشباب، وما هي طرق العلاج المختلفة؟

يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض مشاكل جلدية، ولكن حبوب منع الحمل والأدوية الهرمونية والمستحضرات الموضعية يمكن أن تساعد

تلعب الهرمونات دورًا في كل عضو في الجسم، بما في ذلك البشرة، لذا، فليس من المستغرب أن تتسبب حالة هرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) في مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد، من ظهور حب الشباب إلى ترقق الشعر.

تشرح دكتورة أمراض النساء والتوليد جاكلين زوبونسيك لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، العلاقة بين متلازمة تكيس المبايض وحب الشباب وأعراض الجلد الأخرى المرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض وكيفية علاجها.

العلاقة بين متلازمة تكيس المبايض وحب الشباب

عندما تعاني السيدة من متلازمة تكيس المبايض، تفرز المبايض مستويات أعلى من هرموني الأندروجين التستوستيرون وديهيدرو إيبي أندروستيرون (DHEA).

ويخبر التستوستيرون وDHEA الغدد الدهنية في البشرة بإنتاج المزيد من الزيت، حيث يمكن لهذه الهرمونات أيضًا إبطاء معدل دوران البشرة، مما يجعل الزيت أكثر عرضة لانسداد المسام، ومعًا، يؤديان هذان العاملان إلى ظهور حب الشباب.

كيف يبدو حب الشباب المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض؟

حب الشباب المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض هو نوع من حب الشباب الهرموني، والذي يمكن أن يكون أكثر حدة من البثور الأخرى، وإذا كانت تعاني السدة من حب الشباب بسبب متلازمة تكيس المبايض، فمن المرجح أن يكون:

أعمق تحت الجلد، مثل حب الشباب الكيسي.

أسفل الوجه، مثل الذقن أو خط الفك أو أسفل الخدين.

أحمر وملتهب

من العلامات الأخرى الدالة على حب الشباب المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض أنه لا يستجيب للعلاجات المعتادة لحب الشباب.

قالت الدكتورة زوبونسيك: "قد تجرب السيدة كريمات حب الشباب وتعتني بالبشرة جيدًا، لكن البثور تستمر، وقد تكون هذه المقاومة للعلاج المعتاد علامة على أن منتجات حب الشباب لا تعالج السبب الجذري، وهي الهرمونات."

إذا ظهرت بثور عرضية أو بعض الرؤوس السوداء، فمن المحتمل ألا يكون ذلك مرتبطًا بمتلازمة تكيس المبايض.

علاج حب الشباب في متلازمة تكيس المبايض

لا يوجد علاج واحد لحب الشباب مناسب للجميع، ولكن هناك عدد قليل من الخيارات الفعالة للتخلص من حب الشباب في متلازمة تكيس المبايض، بما في ذلك:

حبوب منع الحمل

تعمل بعض موانع الحمل الفموية على تقليل الهرمونات التي تسبب حب الشباب.

سبيرونولاكتون

تم وصف هذا الدواء في البداية لعلاج ارتفاع ضغط الدم والوذمة (احتباس السوائل)، ولكن مقدمي الرعاية الصحية اكتشفوا أن سبيرونولاكتون له تأثير جانبي إيجابي حيث يؤدي إلى تحسين حب الشباب، ولكن لا يجب أن الحمل أثناء تناوله لأنه يمكن أن يضر بالجنين.

أدوية حب الشباب الموضعية

يمكن أن تساعد الأدوية الموضعية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية التي تستلزم وصفة طبية في العديد من حالات حب الشباب، ويمكنها تحسين حب الشباب المرتبط بمتلازمة تكيس المبايض أيضًا.

فيعتبر بيروكسيد البنزويل وحمض الساليسيليك علاجات فعالة بدون وصفة طبية يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب الخفيف إلى المتوسط، كما أنها آمنة للاستخدام عمومًا أثناء الحمل، على عكس سبيرونولاكتون وموانع الحمل الفموية.

أعراض أخرى لمتلازمة تكيس المبايض على الجلد

حب الشباب ليس الحالة الوحيدة التي قد تواجهها السيدة التي تعاني من متلازمة تكيس المبايض، ويمكن أن تشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض الأخرى على الجلد ما يلي:

البقع السوداء على الجلد

إذا لاحظت السيدة بقع بنية أو سوداء على البشرة وكانت تعاني من متلازمة تكيس المبايض، فقد تكون مصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وغالبًا ما تكون هذه البقع نتيجة لمقاومة الأنسولين، وهو أمر شائع لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض.

يرى العديد من الأشخاص تحسنًا أو اختفاء بقع الأكانثوزيس الأسود مع:

أدوية السكري: إذا كانت تعاني من مرض السكري أو مقاومة الأنسولين، يمكن للأدوية أن تساعد في إدارة الحالة وعلاج البقع الداكنة.

أدوية الريتينويد الموضعية: يمكن للوصفات الطبية مثل كريم التريتينوين أن تخفف من الأكانثوزيس الأسود ولكنها لن تصل إلى السبب الجذري.

فقدان الوزن: فقدان الوزن يمكن أن يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وتحسين الأعراض، ​​ولا يجب أن تكون خسارة كبيرة لرؤية التأثيرات، 5% فقط من وزن الجسم يمكن أن يحدث فرقًا، لكن بعض الأشخاص يحتاجون علاج للسمنة، بما في ذلك الأدوية أو جراحة السمنة.

قشرة الرأس

قشرة الرأس هي شكل من أشكال التهاب الجلد الدهني الذي يمكن أن يسبب فروة رأس متقشرة وحكة.

تؤدي مستويات الأندروجين المرتفعة إلى ظهور قشرة الرأس، وهذا هو السبب في أن العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض يعانون من هذه الحالة.

يمكن استخدام شامبو قشرة الرأس الذي لا يحتاج إلى وصفة طبية ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع.

ترقق الشعر أو تساقطه

يمكن أن تسبب مستويات الأندروجين المرتفعة في متلازمة تكيس المبايض تساقط الشعر الأندروجيني (الصلع الوراثي الأنثوي).

ويمكن أن يساعد خفض مستويات الأندروجين باستخدام سبيرونولاكتون أو موانع الحمل الفموية في الحفاظ على المزيد من الشعر على الرأس، وقد تعمل بعض علاجات تساقط الشعر الموضعية، بما في ذلك مينوكسيديل، بشكل جيد أيضًا.

الشعرانية

بينما قد تلاحظ السيدة تساقط الشعر على الرأس، يمكن أن يحدث العكس في أماكن أخرى، ويمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض الشعرانية، أو نمو الشعر الزائد على الوجه أو الرقبة أو الصدر أو الظهر.

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