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طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

حبس
حبس

في واقعة غريبة من نوعها شهدتها الصين، أبلغ طفل عمره 10 سنوات الشرطة عن والده بأنه يخفي مخدرات محظورة في منزله، وذلك انتقاما من أبيه بعدما وبخه على عدم إكمال واجباته المدرسية.

طفل ينتقم من والده بطريقة غريبة 

وذكرت وسائل إعلام صينية، أن الطفل خرج من المنزل وتوجه مباشرة إلى متجر قريب وسأل عما إذا كان بإمكانه استخدام الهاتف، وحينها اتصل الطالب في الصف الخامس، برقم الطوارئ 110 فى الصين، وطلب التحدث إلى الشرطة، مدعيا أن لديه دليل على أن والده يخفى قشور الخشخاش في المنزل والتى تعتبر مخدرا غير قانونيًا.

قشور خشخاش مجفف

وعقب وصول الشرطة إلى المنزل عثرت على 8  قشور خشخاش مجففة على شرفة منزل الصبي، واعترف والد الصبى بشرائها، لكنه كان يخطط لاستخدامها لأغراض طبية فقط، وأعرب عن أسفه لخرق القانون الذى يصنف قشور الخشخاش كمخدر خطير، لكنه أصر على أنه فعل ذلك دون علم، وأخذت الشرطة الأدلة والمشتبه به إلى مركز قريب وأحالت القضية منذ ذلك الحين إلى لواء مكافحة المخدرات.

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وتستخدم الشرطة الصينية هذه القضية غير العادية لتذكير الجمهور مرة أخرى بأنه من غير القانونى زراعة أو حيازة قشور الخشخاش دون إذن، وسيواجه المخالفون عقوبات جنائية، على الرغم من أن القشور المجففة لها قيمة طبية، حيث يمكنها تخفيف الألم والمساعدة على النوم وتقليل التوتر، إلا أن الحقيقة تظل أن زراعتها وحيازتها غير قانونيين لأنها مرتبطة بإنتاج الأفيون.

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الصين مخدرات قشور الخشخاش

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