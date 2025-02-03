ما هي الكمية المناسبة من السكر التي يستطيع مرضى السكري تناولها؟

إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري، فيمكن إدارته من خلال مراقبة نسبة السكر في الدم، وتناول الأدوية، وأخذ الأنسولين.

ويتمثل أحد المكونات الحيوية الأخرى للعيش مع مرض السكري في التركيز على ما يأكله المريض من خلال اختيار الأطعمة الصحية.

ومن أهم هذه الأطعمة التي يتسأل حولها المرضي عادتًا، هو السكر والكمية المناسبة التي يستطيعون تناولها دون التسبب في مضاعفات.

هل يستطيع مرضى السكري تناول السكر والأطعمة المحلاة؟

فبرغم أنه يمكن لمرضي السكري تناول السكر، إلا أن الأمر كله يتعلق بتعلم كيفية حساب كمية السكر التي يستهلكها وكيفية اتخاذ خيارات صحية كل يوم.

يتضمن النظام الغذائي لمرضي السكرعادةً حساب الكربوهيدرات - حيث يُعتبر السكر كربوهيدرات بسيطة، مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

ويجب على مريض السكري التخلص من شرب المشروبات المحلاة - حتى لو كان مجرد تناول كوب كبير من العصير على الإفطار، ومن الأفضل الحصول على الكربوهيدرات من البرتقال بدلًا من كوب من العصير لأن البرتقال يحتوي على الكثير من الألياف.

ما هي كمية السكر التي يجب أن تتناولها في اليوم؟

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بما لا يزيد عن 25 جرامًا (6 ملاعق صغيرة) للشخص الواحد في اليوم.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بـ 36 جرامًا (9 ملاعق صغيرة) يوميًا للرجال و25 جرامًا (6 ملاعق صغيرة) يوميًا للنساء وهذه التوصيات هي نفسها سواء كان الشخص مصابًا بمرض السكري أم لا.

ويضع الكثير من الناس ملعقة كبيرة من السكر في قهوتهم وقد يتناولون كوبين أو ثلاثة أكواب طوال اليوم، وإذا حصل على مشرول من أحد المقاهي، يكون عادتًا محمل بالسكر المضاف، لذا، قد يحصل الشخص على سكر مضاف طوال اليوم بدون أن يدرك ذلك.

لذلك يتعلق الأمر باتخاذ خيارات أفضل مثل تناول حبوب الإفطار العادية بدلًا من الأنواع المغطاة بالسكر، وحتى عبوات دقيق الشوفان الفوري تحتوي على كمية كبيرة من السكر المضاف، بدلًا من ذلك، احصل على الشوفان الخام وأضف إليه الفاكهة.

كلما كان الطعام معبأً أو معالجًا، كلما زاد محتوى الملح والسكر فيه.

ما الذي يعتبر سكرًا؟

تحتوي بعض الأطعمة على سكريات طبيعية مثل الفركتوز، الموجود في الفاكهة، واللاكتوز، الموجود في منتجات الألبان.

هذه السكريات الطبيعية هي أفضل خيار لمرضي السكري، لأنها توفر أيضًا فوائد غذائية أخرى مثل الألياف وفيتامين سي والبوتاسيوم، ومن المعروف أن الألياف تساعد في إبطاء سرعة امتصاص الجسم للفركتوز.

هناك أيضًا الكثير من الأطعمة التي تحتوي على سكر مضاف - السكر المضاف له العديد من الأسماء، لذا يجب أن ينتبه الشخص عند البحث في قائمة المكونات.

كيف تقلل من تناول السكر

توجد بعض الطرق التي يمكن من خلالها العمل على تقليل كمية السكر التي يتناولها الشخص يوميًا.

تجنب تناول المحليات الصناعية

لا يزال البحث جاريًا حول المحليات الصناعية.

في حين أن الخيارات مثل السكرين والأسبارتام والسكرالوز (أنواع محليات لا تحتوي على سكر) لا تحتوي على سكر وتحتوي على سعرات حرارية قليلة، فمن الأفضل الحد من كمية وعدد مرات استخدامها.

تُظهر أبحاث أخرى أن المحليات الصناعية قد تلعب دورًا في زيادة خطر الإصابة بحالات صحية مثل السمنة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وحتى مرض السكري من النوع 2.

الحد من الأطعمة المصنعة

تساعد الأطعمة المصنعة على تحضير العشاء بسرعة، لكنها عادة ما تكون محملة بالمواد المضافة والمواد الحافظة لجعل مذاقها أفضل وإطالة مدة صلاحيتها.

بالإضافة إلى السكر المضاف، تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على كميات كبيرة من الصوديوم والدهون، ومن الأفضل الحد من كمية الأطعمة المصنعة التي يتم تناولها.

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