هل يكون 2025 عام عودة المنتخبات الوطنية لمنصات التتويج؟.. التأهل لمونديال أمريكا والفوز بأمم إفريقيا هدف الفراعنة الكبار.. وأسامة نبيه يحلم بتكرار إنجاز كأس العالم مع الشباب

منتخب مصر، يشهد العام الحالي 2025، الكثير من المحطات المصيرية أمام المنتخبات الوطنية لكرة القدم بمختلف مراحلها السنية، لاسيما المنتخب الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، والذي تنتظره مهمة شبه حاسمة في شهر مارس المقبل حيث يواجه منتخبي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب الفراعنة وحلم المونديال

يتصدر منتخب مصر الأول لكرة القدم، مجموعته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 10 نقاط، بعد إنتهاء الجولة الرابعة، وبفارق 4 نقاط عن منتخب غينيا بيساو صاحب المركز الثاني، حيث حقق منتخب مصر الفوز في الجولات الثلاث الأولى على جيبوتي وسيراليون وبوركينافاسو، فيما تعادل مع غينيا بيساو على ملعبه في الجولة الرابعة

منتخب إثيوبيا، فيتو

مواجهتين حاسمتين بأجندة مارس

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا يوم 17 مارس 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون.

ويخطط المدير الفني لمنتخب الفراعنة حسام حسن، لتحقيق الفوز في مواجهتي مارس أمام إثيوبيا خارج الديار وأمام سيراليون بالقاهرة، وهو ما يرفع رصيده إلى 16 نقطة، ما يجعله قريبا جدا من حجز بطاقة التأهل لكأس العالم بأمريكا، خاصة أن المواجهات الأربع التي ستتبقى أمامه بعد أجندة مارس، ستكون أسهل كثيرا، حيث يواجه إثيوبيا وغينيا بيساو داخل مصر، وبوركينافاسو وجيبوتي خارج مصر

التوأم حسن، فيتو

إستعادة لقب أمم إفريقيا الغائب من 2010

حلم أخر يراود منتخب الفراعنة في عام 2025، وهو إستعادة لقب أمم إفريقيا، الغائب عن دولاب الفراعنة منذ العام 2010 بأنجولا، لذلك يطمح المدرب الوطني حسام حسن لإعادة منتخب مصر لمنصة التتويج الإفريقية، لاسيما أن العميد حمل كأس البطولة في نسخة 2008 في بوركينافاسو، وتوج خلالها بلقب هداف البطولة بالمشاركة مع الجنوب إفريقي بنديكت مكارثي

ويرى حسام حسن أن منتخب مصر يملك كل الإمكانيات التي تجعله قادرا على إستعادة اللقب الغائب، خاصة أن منتخب مصر يمتلك بين صفوفه إثنين من أفضل لاعبي العالم وهما محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة التي شاركت مؤخرا في أولمبياد طوكيو 2024

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 والتي تضم كلا من: مصر وجنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب وأمم إفريقيا بكوت ديفوار

سيكون عام 2025 شاهدا أيضا على مشاركة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار في الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويطمح أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 إلى قيادة الفراعنة الصغار للعودة مجددا إلى منصات التتويج وإستعادة لقب أمم إفريقيا للشباب الغائب عن دولاب البطولات المصرية منذ نسخة 2013 بالجزائر، تحت قيادة المدرب الوطني ربيع ياسين

كما يحلم أسامة نبيه لتكرار انجاز التأهل لكأس العالم للشباب 2025، بعدما سبق له تحقيق إنجاز التأهل مع الفراعنة الكبار لمونديال 2018 بروسيا تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث كان أسامة نبيه مدربا عاما للفراعنة

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

وفي وقت سابق قال أسامة نبيه، إن مصر تمتلك لاعبين قادرين على تحقيق أحلامها، وأن طموحه مع منتخب الشباب هو العودة إلى منصة التتويج أفريقيا وعالميا متمنيا أن يكرر تجربته المونديالية للكبار مع الشباب والذهاب بعيدا مع هذا الجيل.

وأكد نبيه أنه وجهازه ولاعبيه سيبذلون قصاري جهدهم من أجل الدفاع عن أحلام المصريين متمنيا أن يكون عند حسن ظن مجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة وصاحب الخبرات الكبيرة وكل افراد اللجنة الفنية باتحاد الكرة والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين يعود لأمم إفريقيا بعد غياب

ونجح المدرب الوطني أحمد الكاس نجم جيل كأس العالم 1990 بإيطاليا، في قيادة منتخب الناشئين مواليد 2008 للعودة للظهور في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما بعد غياب دام أربعة عشر عاما، حيث كانت أخر مرة تشهد مشاركة منتخب الناشئين المصري في بطولة أمم إفريقيا في نسخة 2011 والتي أقيمت في رواندا.

أحمد الكاس، فيتو

وفي أول تجربة له مع المنتخبات الوطنية، إستطاع أحمد الكاس أن يشكل منتخبا قويا، يقدم كرة قدم حديثة ويضم مجموعة من المواهب الصاعدة، التي يتوقع لها أن تستطع في سماء الكرة المصرية في المستقبل القريب، أمثال عمر خضر لاعب زد وحمزة عبد الكريم وبلال عطية ثنائي الأهلي وغيرهم من اللاعبين في صفوف منتخب الناشئين.

ويطمح أحمد الكاس لقيادة منتخب مصر للناشئين للتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين، وهو ما يحقق للفريق حلمه الأكبر وهو التأهل لكأس العالم للناشئين التي تقام في قطر خلال العام الجاري.

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