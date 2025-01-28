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رياضة

أسامة نبيه يفاضل بين تركيا والإمارات في وديتي منتخب الشباب بمعسكر فبراير

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، يعكف الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه حاليا، على دراسة عروض المباريات الودية، التي لقاها الفريق لمواجهته وديا خلال معسكر فبراير المقبل 

وتلقى منتخب الشباب مواليد 2005 عروضا من منتخب الإمارات ومنتخب تركيا لمواجهته وديا خلال معسكر فبراير المقبل، والذي يأتي ضمن إستعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب، المقرر إنطلاقها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

 

االجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو
االجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

الإمارات وتركيا يعرضان مواجهة منتخب الشباب 

وعرض كلا الجانبين الإماراتي والتركي إستضافة منتخب الشباب في معسكر تدريبي وخوض مباراتين وديتين معه في شهر فبراير المقبل، وهو الأمر الذي يحسمه المدير الفني للفراعنة أسامة نبيه خلال الأيام القادمة 

موعد معسكر منتخب الشباب

حدد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، موعد معسكر الفريق في شهر فبراير المقبل، ضمن برنامج استعداداته لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أواخر شهر أبريل المقبل.

وينطلق معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير المقبل، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

نبيه يشيد بمعسكر يناير

وخاض منتخب الشباب معسكرا تدريبيا في يناير الجاري معسكرا تدريبيا بمشروع الهدف، تخلله مباراتين وديتين محليتين أمام بسيون وفاز فيها برباعية نظيفة، وأمام غزل المحلة وانتهت بالتعادل السلبي.

 

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منتخب الشباب منتخب الشباب مواليد 2005 أسامة نبيه أمم أفريقيا للشباب كوت ديفوار بسيون أمام غزل

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