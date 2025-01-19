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رياضة

موعد معسكر منتخب الناشئين بالقوام الأساسي استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الناشئين يستعد
منتخب الناشئين يستعد لأمم إفريقيا بالمغرب، فيتو

منتخب الناشئين، حدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، يوم 12 فبراير المقبل، موعدا لدخول الفريق معسكر تدريبي مغلق بكامل القوام الأساسي للفريق، استعدادا لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في المغرب أواخر مارس المقبل.

ويقام معسكر منتخب الناشئين في مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة السادس من أكتوبر. 

مباراتين وديتين في معسكر فبراير

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن معسكر فبراير المقبل، سيتخلله خوض الفريق مباراتين وديتين دوليتين، سيتحدد طرفيها خلال الأيام المقبلة.

انطلاق أول تجمع لمنتخب الناشئين استعدادا لأمم إفريقيا

انطلق اليوم الأحد ولمدة 3 أيام معسكر منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس المدير الفني، بمركز المنتخبات الوطنية، فى إطار استعداداته لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبلين.

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

35 لاعبا في معسكر منتخب 2008

انتظم فى المعسكر 35 لاعبا، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفني الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب، وذلك قبل معسكر منتخب الناشئين الذى ينطلق 12 فبراير المقبل بقائمة اللاعبين التى ستخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

 

علاء نبيل يجمع الجهاز الفني واللاعبين

وعقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر، طالبهم ببذل قصارى جهدهم والتركيز الشديد خلال الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا

 

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