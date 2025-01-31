كاف يدعم حكام أفريقيا بمعسكر كأس العالم 2026

كأس العالم 2026، اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الايطالي بييرلويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام والتطوير في لجنة الحكام من فاعليات المعسكر الاعدادي لـحكام كأس العالم ٢٠٢٦.

ويتواجد الثنائى فيكتور جوميز الجنوب إفريقي نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي الكاف ومادمبا امباكي مسؤل اللياقة البدنية في الكاف ليقدما كل الدعم والمساندة والتشجيع لحكام القارة السمراء.

أمين عمر ومحمد معروف، فيتو

أمين عمر ومعروف في معسكر حكام كأس العالم 2026

يشارك خلال فاعليات معسكر حكام كأس العالم 2026 الثنائى الدولي المصري أمين عمر ومحمد معروف كممثلين لمصر والتحكيم المصري تحديدا والذي بدأ فاعلياته من ٢٧ وحتي ٣١ يناير الحالي بدبي بمشاركة اكبر وافضل نخبة من خبراء ومحاضري الاتحاد الدولي الفيفا وعلي رأسها الايطالي بييرلويجي كولينا والسويسري ماسيمو بوساكا.

وشملت الدورة تدريبات لياقة بدنية وتطبيقات عملية خلال فاعليات المعسكر إضافة إلى محاضرات تحليلية باستخدام الفيديو.

إختبارات فيديو ولياقة بدنية للحكام المشاركين

وشملت الدورة اختبارات بالفيديو خلال تواجد الحكام في المعسكر، إلى جانب اختبارات اللياقة البدنية للحكام المشاركين بالدورة وتدريبات وشرح مكثف للمواد التعليمية والتثقيفية الحديثة مع شرح تعديلات وتوضيحات قانون كرة القدم.

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