الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

أبو العلا يجتمع بالأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية

محمد أبو العلا، فيتو
محمد أبو العلا، فيتو

اتحاد الكرة، عقدت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، اجتماعا اليوم ( الأحد ) بمركز المنتخبات الوطنية، مع جميع الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية لوضع استراتيجية وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الدكتور محمد أبو العلا رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد وفقا للتشكيل والهيكلة الجديدة للإدارة الطبية لشئون المنتخبات الوطنية.

هاني أبوريدة يستقبل محمود الخطيب

وعلى جانب آخر، استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم،  محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وعقد أبو ريدة جلسة ودية مع الخطيب تطرقا خلالها لبعض الملفات التي تخص الكرة المصرية في اطار سياسة الاتحاد المصري لتبادل الأفكار والرؤي مع جميع الأندية.

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اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم محمد أبو العلا مركز المنتخبات الوطنية الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية هاني ابو ريدة

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