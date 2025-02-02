أبو العلا يجتمع بالأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية

اتحاد الكرة، عقدت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، اجتماعا اليوم ( الأحد ) بمركز المنتخبات الوطنية، مع جميع الأجهزة الطبية للمنتخبات الوطنية لوضع استراتيجية وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الدكتور محمد أبو العلا رئيسا للجنة الطبية بالاتحاد وفقا للتشكيل والهيكلة الجديدة للإدارة الطبية لشئون المنتخبات الوطنية.

هاني أبوريدة يستقبل محمود الخطيب

وعلى جانب آخر، استقبل المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وعقد أبو ريدة جلسة ودية مع الخطيب تطرقا خلالها لبعض الملفات التي تخص الكرة المصرية في اطار سياسة الاتحاد المصري لتبادل الأفكار والرؤي مع جميع الأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.