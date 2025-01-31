"كاف" يعلن جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وتنطلق منافسات البطولة بين المغرب وجزر القمر في 21 ديسمبر 2025 بمباراة ضمن المجموعة الأولى في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله الذي تم بناؤه حديثًا ويتسع لـ 69500 مقعد في الرباط، وهو المسرح المناسب للافتتاح الكبير.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

وتحتضن مدينة الرباط أربعة ملاعب للمباريات في كأس الأمم الأفريقية 2025 في حين تستضيف المدن المضيفة الأخرى وهي الدار البيضاء وأغادير ومراكش وفاس وطنجة ملعبا واحدا لكل منها.

وتقام مباريات ربع النهائي الأربع على ملعب النادي الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وكذلك في طنجة ومراكش وأكادير.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2025 في الرباط وطنجة، في حين تقام مباراة المركز الثالث على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتقام 52 مباراة على مدار 29 يومًا في احتفالية كروية للجماهير المحبة لكرة القدم الأفريقية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.