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رياضة

"كاف" يعلن جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2025

كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وتنطلق منافسات البطولة بين المغرب وجزر القمر في 21 ديسمبر 2025 بمباراة ضمن المجموعة الأولى في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله الذي تم بناؤه حديثًا ويتسع لـ 69500 مقعد في الرباط، وهو المسرح المناسب للافتتاح الكبير.

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 

وتحتضن مدينة الرباط أربعة ملاعب للمباريات في كأس الأمم الأفريقية 2025 في حين تستضيف المدن المضيفة الأخرى وهي الدار البيضاء وأغادير ومراكش وفاس وطنجة ملعبا واحدا لكل منها.

وتقام مباريات ربع النهائي الأربع على ملعب النادي الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وكذلك في طنجة ومراكش وأكادير.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية 2025 في  الرباط وطنجة، في حين تقام مباراة المركز الثالث على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وتقام 52 مباراة على مدار 29 يومًا في احتفالية كروية للجماهير المحبة لكرة القدم الأفريقية

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