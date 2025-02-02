أخبار مصر اليوم، قرارات قريبة لدعم المواطنين، نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025، انخفاض أسعار الزيت والسكر والأرز والمكرونة بالأسواق

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

قرارات قريبة لدعم المواطنين، رئيس الوزراء يناقش خطط الحماية الاجتماعية

زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي وعدد من المسؤولين لمناقشة الخطوات التنفيذية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تعمل الحكومة على إعدادها.

رابط الاستعلام عن موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من محافظتي مطروح وكفر الشيخ

يزداد البحث من قبل المتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، من محافظتي مطروح وكفر الشيخ عن رابط الاستعلام عن موعد امتحان وظائف البريد للمتقدمين من محافظتي مطروح وكفر الشيخ





الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن حزمة الحماية الاجتماعية (فيديو)

أعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تطبيق حزمة حماية اجتماعية متكاملة وفقا لتوقيتات محددة.





تعليم الجيزة: نتيجة الشهادة الإعدادية متاحة بالمدارس، وتحذر من هذا الأمر

أعلنت مدارس محافظة الجيزة اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الجيزة، وبرعاية سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.





الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة على هذه الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباح غد الإثنين، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالي ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى قد تكون كثيفة على الوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وذلك في اليومين المقبلين.





فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025، تواصل فيتو نشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائجهم بعد اجتيازهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف المواد الدراسية.





حماية المستهلك يعلن انخفاض أسعار الزيت والسكر والأرز والمكرونة بالأسواق

قام إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بجولة ميدانية مفاجأة على الأسواق، وذلك للتأكد من ضمان وفرة واتاحة السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مناسبة، لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطنين.





استجابة لفيتو، محافظ القاهرة يشرف على إزالة عقار مخالف بالسلام (صور)

أشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال إزالة عقار مخالف مكون من ١٨ طابقا بشارع الهادي البشير بحى السلام أول، والصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.





ننشر نتيجة تكليف الصيادلة دفعة 2022

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان نتيجة تكليف الصيادلة دفعة 2022 حركة 2024.





وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بالحركة الدورية لمديري ووكلاء المديريات التعليمية

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم ٦ بشأن حركة مديري ووكلاء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية والتي تضمنت التالي:





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