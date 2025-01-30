الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة العالمية: 4 تدابير للوقاية من الأمراض المنقولة بالحشرات

الملاريا
الملاريا

تحيي منظمة الصحة العالمية، اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية وهي الأمراض المنقولة بالحشرات، والذي يوافق 30 يناير من كل عام.


وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك 75 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط يحتاجون إلى تدخلات مكافحة أمراض المناطق المدارية المُهمَلة.

وأوضحت الصحة العالمية أن الإقليم به أعلى معدل انتشار لبعض أمراض المناطق المدارية المهملة المتعلقة بالجلد، مثل داء الليشمانيات الجلدي، على مستوى العالم.

وأكدت الصحة العالمية أنه ينوء إقليم شرق المتوسط بالعبء العالمي الأكبر لداء الليشمانيات الجلدي، حيث يمثل أكثر من 80٪ من الحالات المُبلغ عنها في جميع أنحاء العالم. 


التشخيص المبكر والعلاج الفوري


وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه يعد التشخيص المبكر والعلاج الفوري الفعّال ضروريين لتحقيق خفض معدل الانتشار والحد من انتقال المرض ورصد انتشاره.

وأشارت إلى أن العلاج والتشخيص المبكران لهما أهمية بالغة للوقاية من المضاعفات وتشكل أمراض المناطق المدارية المهمَلة عقبات أمام النساء والفتيات، مثل الإعاقة والوصم والمصاعب الاقتصادية.

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أمراض المناطق المدارية المهملة يمكن الوقاية منها وعلاجها من خلال 4 تدابير للوقاية من أمراض المناطق المدارية المهملة المنقولة بالنواقل، مثل مرض الدودة الغينية وداء الليشمانيات وداء الفيلاريات اللمفي والتراخوما: 


1. استخدام المواد الكيميائية أو رش مبيدات الحشرات في الأماكن التي تتجمع فيها النواقل أو تتكاثر فيها. 


2. النوم تحت الناموسيات. 


3. إزالة المياه الراكدة التي يتكاثر فيها البعوض والحشرات الأخرى. 


4. التماس العلاج للحد من خطر العدوى واستمرار سريانها.

ووجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحماية من أمراض المناطق المدارية المهملة التي تنتقل من شخص إلى آخر:

١-احرص على تطعيم الحيوانات الأليفة. 
٢-احرص على تجهيز المنتجات الحيوانية وطهيها بطريقة صحيحة 
٣-راقب البيئة من حولك، تخلص مثلًا من تجمعات القوارض بالقرب من المنازل. 
٤-واظب على زيارة الطبيب البيطري لمتابعة صحة الحيوانات والكشف عن إصابتها بالأمراض.

ودعت الصحة العالمية الى الاتحاد من أجل النهوض بصحة وعافية 75 مليون شخص في الإقليم وتعزيز التزام البلدان، وتوفير الموارد، والإرشاد التقني، والتضامن والتنسيق.

الصحة: تطوير خدمات التحول الرقمي بكافة منشآت الوزارة

نائب وزير الصحة تتابع صرف الألبان للأطفال بمركز الرعاية الصحي بالعمرانية


وأكدت منظمة الصحة العالمية أن القضاء على أمراض المناطق المدارية المُهمَلة و‏القضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة عن طريق تقديم العلاج، والحدّ من انتقال العدوى، والتعامل مع الإعاقة، ومكافحة الوصم‎.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إقليم شرق المتوسط الامراض المنقولة الصحة العالمية الليشمانيات الجلدي أمراض المناطق المدارية منظمة الصحة العالمية شرق المتوسط داء الفيل المياه الراكدة

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات الشرقية ويوصي بمكافأة المتميزين ومعاقبة المقصرين

وزير الصحة يشهد فعاليات إطلاق أول برنامج «مصري-إماراتي» لصحة القلب

الصحة العالمية: الخمول أكثر انتشارا بين السيدات عن الرجال ويسبب أمراض القلب والسكر
ads

الأكثر قراءة

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

محافظ الجيزة يكشف أمام محلية النواب ضوابط إنشاء الطرق الجديدة

علاء مبارك يرفض إعادة إعمار غزة ويكشف سر مخاوفه من بناء القطاع

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

الزمالك: جناح أيسر أجنبي اقترب من الانتقال للنادي

أشرف بن شرقي يظهر في ملعب التتش للاجتماع بكولر ورمضان

بالرقم القومى والاسم، نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى القاهرة

مقتل حارق المصحف بالرصاص في السويد

منوعات

المزيد

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

فنسنت دونوفريو: مسلسل DAREDEVIL سيفتح الباب لشيء رائع في عالم مارفل

حفل زفاف فريد بالعراق، مأذون كفيف يعقد قران عروسين أصمين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 30-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة اللغة الإنجليزية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر شعبان، فضائله والأعمال المستحبة فيه

حكمة هارون مع بني إسرائيل، تفسير الشعراوي للآية 90 بسورة طه (فيديو)

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية