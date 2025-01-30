الصحة العالمية: 4 تدابير للوقاية من الأمراض المنقولة بالحشرات

تحيي منظمة الصحة العالمية، اليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية وهي الأمراض المنقولة بالحشرات، والذي يوافق 30 يناير من كل عام.



وقالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك 75 مليون شخص في إقليم شرق المتوسط يحتاجون إلى تدخلات مكافحة أمراض المناطق المدارية المُهمَلة.

وأوضحت الصحة العالمية أن الإقليم به أعلى معدل انتشار لبعض أمراض المناطق المدارية المهملة المتعلقة بالجلد، مثل داء الليشمانيات الجلدي، على مستوى العالم.



وأكدت الصحة العالمية أنه ينوء إقليم شرق المتوسط بالعبء العالمي الأكبر لداء الليشمانيات الجلدي، حيث يمثل أكثر من 80٪ من الحالات المُبلغ عنها في جميع أنحاء العالم.



التشخيص المبكر والعلاج الفوري



وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنه يعد التشخيص المبكر والعلاج الفوري الفعّال ضروريين لتحقيق خفض معدل الانتشار والحد من انتقال المرض ورصد انتشاره.



وأشارت إلى أن العلاج والتشخيص المبكران لهما أهمية بالغة للوقاية من المضاعفات وتشكل أمراض المناطق المدارية المهمَلة عقبات أمام النساء والفتيات، مثل الإعاقة والوصم والمصاعب الاقتصادية.

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أمراض المناطق المدارية المهملة يمكن الوقاية منها وعلاجها من خلال 4 تدابير للوقاية من أمراض المناطق المدارية المهملة المنقولة بالنواقل، مثل مرض الدودة الغينية وداء الليشمانيات وداء الفيلاريات اللمفي والتراخوما:



1. استخدام المواد الكيميائية أو رش مبيدات الحشرات في الأماكن التي تتجمع فيها النواقل أو تتكاثر فيها.



2. النوم تحت الناموسيات.



3. إزالة المياه الراكدة التي يتكاثر فيها البعوض والحشرات الأخرى.



4. التماس العلاج للحد من خطر العدوى واستمرار سريانها.

ووجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحماية من أمراض المناطق المدارية المهملة التي تنتقل من شخص إلى آخر:

١-احرص على تطعيم الحيوانات الأليفة.

٢-احرص على تجهيز المنتجات الحيوانية وطهيها بطريقة صحيحة

٣-راقب البيئة من حولك، تخلص مثلًا من تجمعات القوارض بالقرب من المنازل.

٤-واظب على زيارة الطبيب البيطري لمتابعة صحة الحيوانات والكشف عن إصابتها بالأمراض.

ودعت الصحة العالمية الى الاتحاد من أجل النهوض بصحة وعافية 75 مليون شخص في الإقليم وتعزيز التزام البلدان، وتوفير الموارد، والإرشاد التقني، والتضامن والتنسيق.



وأكدت منظمة الصحة العالمية أن القضاء على أمراض المناطق المدارية المُهمَلة و‏القضاء على أمراض المناطق المدارية المهملة عن طريق تقديم العلاج، والحدّ من انتقال العدوى، والتعامل مع الإعاقة، ومكافحة الوصم‎.

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