فتح باب التظلمات بتعليم الجيزة إلكترونيا، اعرف الرابط والرسوم

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام مديرية التربية والتعليم بفتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية بتعليم الجيزة للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2024/2025 بدء من يوم الأحد الموافق 2 فبراير ولمدة 15 يوما.

رسوم التظلمات بتعليم الجيزة

وعلى ولي الأمر أن يقوم تسجيل المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها، ويتم سداد الرسوم المقررة وذلك طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومع دفع الرسوم المقررة للتظلم بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة مع استلام الإيصال الدال على الدفع.



- من الصف الأول الابتدائي حتي الصف الثاني الإعدادي "عشرون "جنيها.



- الصف الثالث الإعدادي "خمسة وثلاثون "جنيها.



- الصفين الأول والثاني الثانوى "أربعون" جنيها.

وفي حالة أحقية الطالب في التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

رابط التظلمات بتعليم الجيزة

لتسجيل المواد ومعرفة ميعاد الاطلاع ونتيجة التظلم من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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