السبت 01 فبراير 2025
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شبورة وأمطار، الأرصاد تعلن توقعاتها لـ طقس الأسبوع المقبل

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
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حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة  بالتزامن مع شهر فبراير،حيث يسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى ووالوجه البحرى  ،دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا  فى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.
 

الارصاد  الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
 


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء.

 

وفيما يلى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة  :

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:23:20

درجة الحرارة الصغرى:12:13

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 19:22

درجة الحرارة الصغرى: 11:13

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21:23

درجة الحرارة الصغرى: 08:10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26:28

درجة الحرارة الصغرى: 11:13

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة


وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية طوال الأسبوع المقبل. 


كما تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يوم الاربعاء المقبل. 

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