الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم عقب الانتهاء من الدراسة الخاصة بها وتحديد تفاصيلها والتوقيت.

تنفيذ حزمة حماية اجتماعية جديدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”: أنه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة خلال الأسابيع المقبلة فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان التفاصيل المتعلقة بها.

موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وعن الموعد المنتظر لتطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: «نأمل أن يكون الموعد خلال الأسابيع المقبلة».

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه جارٍ دراسة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتخفيف عن كاهل المواطنين.

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